VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Millal ühiskonnas tekib norm, et laste saamine on ainult paari omavaheline teema?

Viimasel ajal tunnen end aina paremini. Seda siis nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Kuigi ikka veel taastun sünnitusest, sest mingid asjad mu kehas ilmselt said trauma, siis suures plaanis elan ma juba täisväärtuslikku elu. See on pannud aga minu sotsiaalmeedias naised kihama ja taaskord on hakatud küsima väga ebaviisakaid küsimusi.