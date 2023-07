VÕRGUBEEBI PÄEVIK | Mured lapsega ei aja mind lõpuks enam ebanormaalselt endast välja

Aeg on teinud oma töö ja kõik muutused või rasked hetked, ei tundugi enam nii hirmutavad. Tunnen ennast emana päris enesekindlana ja ka laulupeol saadud külmetus ei löö enam ärevust sisse. Kõik, kes hirmutasid, et mida suuremaks saab, seda raskemaks läheb… Mul on vastuväiteid.