Mida kujutab endast perelepitusteenus?

Männi sõnul pole perelepituse eesmärk vanemaid omavahel lepitada paarisuhte jätkamiseks, vaid aidata lahkumineku korral sõlmida vanemluskokkulepet. See peaks olema eelkõige lapse heaolust lähtuv kokkulepe, mida mõlemad vanemad austaksid ja sellest ka kinni peaksid. „Lapsevanematele on erapooletu vahendajana toeks perelepitaja, kes on saanud vastava väljaõppe ning sooritanud riikliku eksami.“