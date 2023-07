Lasteõde: kui laps on söönud pesugeelikapslit, ei tohi tal kindlasti oksendamist esile kutsuda

„Vanasti öeldi, et kui laps on mingit ainet tarbinud, tuleks näpud kurku lükata ja oksendamine esile kutsuda. Seda kindlasti teha ei tohi. Kui näed, et laps on midagi söönud, tuleb tal suu veega ära puhastada ja paluda loputada. Oksendamist ei tohi esile kutsuda seetõttu, et söövitav aine tuleb sama rada kaudu üles, kust ta alla läks ja kahjustab organeid veel teist korda,“ räägib lasteõde Hanna-Stina Aru, Instagrami konto lasteode looja Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“.