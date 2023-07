„BEEBIPALAVIK“ | Lasteõde õpetab: mida teha oksendava lapsega? Kuidas saada aru, et lapsel on päikesepiste? Mis on larüngiit?

Kuidas ravida okseviiruses last? Millal kutsuda lapsele kiirabi või minna emosse? Mis on nutukramp ja miks see tekib? Kuidas käituda, kui laps on söönud pesugeelikapslit? Kas lapsele võib teha puugivaktsiini? Need ja paljud teised küsimused saavad vastuse värskes episoodis.