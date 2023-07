Lasteõde: palavikus lapsi armastatakse mähkida tekkidesse, aga tegelikult peaks just riideid ära võtma

„On normaalne, kui laps on kõrge palavikuga loid. Ta ei pea sööma, aga juua võiks. Paljud muretsevad, et palavikus laps pole mitu päeva midagi söönud, aga see on okei. Peamine on, et laps jooks. Palavikus lapsi armastatakse mähkida tekkidesse, sest lapsel on külm, aga tegelikult peaks just riideid ära võtma, et kuumus saaks eralduda,“ räägib lasteõde Hanna-Stina Aru, Instagrami konto lasteode vedaja, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“.