Kolmandal raseduskuul lapse haruldase arenguhäire diagnoosi saanud naine: „Mulle öeldi, et tulge nädala pärast tagasi ja öelge, kas jätate ta alles.“

„Kui oma last esimest korda nägin, oli tunne tuhandetes kordades hullem, kui oleksin osanud ettegi kujutada. See oli täielik šokk. Ja maksimaalne abitus,“ räägib Marii Parts, kelle praegu aasta ja neljakuune tütar Säde Sabine sündis haruldase arengurikkega, Õhtulehe podcast'is „Beebipalavik“. Pisitüdruku diagnoosiks oli gastroskiis ehk tema sooled olid väljaspool keha. Pärast 20 narkoosi, 6 operatsiooni ja 105 päeva lastehaigla intensiivraviosakonnas sai Säde koju ja on tänaseks nagu täiesti tavaline laps.