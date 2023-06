„BEEBIPALAVIK“ | Raseduse ajal beebi haruldasest arengurikkest teada saanud naine: ma ei mõelnud kordagi lapsest loobumisele

Marii Parts (25) sai kolmandal raseduskuul teada, et tema tütrel on haruldane arengurike gastroskiis ehk tema sooled on väljaspool keha. Tänaseks aasta ja neli kuud vana Säde Sabine veetis 105 päeva lastehaigla intensiivraviosakonnas, elas üle 20 narkoosi ja 6 operatsiooni ja on nüüd nagu täiesti tavaline laps!