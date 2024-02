PÕLLUMEES MÕTLEB KÜLVILE: kasulik on eelistada eestimaist

Selles tuntud loosungis on sügav tõde ja mitte üksnes kohaliku põllumajanduse toetamise nimel: Eestis aretatud taimesordid on tõepoolest head ja vastupidavad ning sobivad meie heitlikesse kliimaoludesse suurepäraselt. Ajaproovile vastupidamisest annab tunnistust ka tõsiasi, et paljusid sorte on siin maanurgas kasvatatud põlvest põlve ja need on oma maitseomadustelt hinnatud tänapäevalgi.