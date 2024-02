„LOOMAARST TASKUS“ | Meloodilise häälega meie oma tõug eesti hagijas

Erinevaid koeratõuge on maailmas üle 360, kuid ainult üks neist on aretatud Eestis. Kõlava ja meeloodilise häälega eesti hagijas on jahimehe töökas kaaslane jänese-, rebase- ja ilvesejahil. Eesti haigijas on ka Eesti Kennelliidu vapikoer.