LÖÖB VALUSALT RAHAKOTI PIHTA: remondifondi makse muutub

„Kui remondifondi makset on vaja muuta, tuleb see korrektselt vormistada. Kui makse näiteks maja renoveerimise tõttu vajab suurendamist tuleb selle muudatuse tõttu kinnitada ka uus majanduskava, lihtsalt makse suurendamisest ei piisa. Tulenevalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud makseid majanduskava alusel, seejuures nähakse KrtS § 41 lg 1 p 4 järgi majanduskavas muu hulgas ette ka remondifondi tehtavate maksete suurus.

Tallinna Ringkonnakohtu mullu 5. juulil tehtud otsuses (nr 2-20-12616) jäi kohus seisukohale, et korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 41 lg 4 kohaselt kui

majandusaasta jooksul ilmneb, et kehtestatud majanduskava ei taga korteriomandite valitsemist majanduskavas ettenähtud mahus ega korteriühistu püsivat maksevõimelisust, on korteriühistu juhatus kohustatud koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike erakorralise üldkoosoleku uue majanduskava kehtestamiseks.“