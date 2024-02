SEE MURE PANEB KÜLMETAMA: tühjalt seisvast korterist saab ühistus tihti tüliõun

„Igal hommikul tuleb mitu kampsunit ülestikku selga tõmmata, kui ahi saab köetud, siis korraks on ikka soe, aga õhtuti istun teleka ees jope seljas ja tekk ümber,“ kurdab vastne pensionär Karin ja ütleb, et eks vanas puitmajas on varasematel aastatel ka mõnikord talvel toad jahedad olnud, aga nii hull pole asi kindlasti olnud. „Varem kütsin haruharva ahju kaks korda päevas, nüüd on see tavaline. Vahel panen õliradika ka tööle, kui elektrikell näitab, et on odavad tunnid, aga elektriga kütta enam ju eriti ei kannata, kalliks läheb.“