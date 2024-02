VÄÄRTUSED TOLMUVAD? Vii kodust kunsti oksjonile

Haus Galerii on eesti kunstiklassika oksjoneid korraldanud juba 27 aastat ja suuresti on just need loonud eesti kunstile hinna avalikus ruumis ja tekitanud huvi kunsti hindade vastu laiemalt. Ikka on neid, kes tahaksid teada, kui palju võiks maksta nende kodus olev kunst: kas see üldse on midagi väärt – või ehk on tegu kümneid tuhandeid maksvate teostega.