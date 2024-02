Pildisein annab kodule isikupära: pane seinale lemmikfoto!

Pildiseina võib kujundada näiteks perele olulistest fotodest: nii on rõõmsate hetkede jäädvustused pererahval kogu aeg silma all ja teevad südame soojaks, aga aitavad ka kodule oma näo anda. Selle asemel aga, et lihtsalt fotod välja printida, poest ostetud pildiraamidesse sobitada ja seinale reastada, saab astuda sammu edasi ja tellida fotod mõnest trükiteenuseid pakkuvast firmast.