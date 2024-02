ROHENÄPP KÜLVAB ILUTAIMI: saa seemnest ilu aastateks

Seemnest taimede kasvatamisel on mitu head külge. Esiteks aitab see kokku hoida suure summa raha, kuna korraga on võimalik saada suur kogus vajalikke taimi, mis näiteks peenarde rajamisel on väga oluline. Teiseks annab see väga suure valikuvabaduse, kuna ei pea piirduma üksnes selle harjumuspärase sortimendiga, mida siinsetest aianduskeskustest leida võib ning ajapikku võib proovida kasvatada ka haruldasemaid või looduskaitse all olevaid liike, keda loodusest välja kaevata ei või, ent seemnetest kasvatada tohib.