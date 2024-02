Koera pesa võiks kodus olla tema turvapaik

Koeral peaks kodus olema üks kindel koht, olgu see puur või pesa, mida ta saab pidada oma turvapaigaks. Sobiv koht selleks on mõnes varjulisemas nurgas, kus inimesed pidevalt edasi-tagasi ei saali ning kus poleks tuuletõmbust, liigset müra ega muud häirivat. Samuti tuleb kõigile pereliikmetele, nii lastele kui ka täiskasvanuile aegsasti selgeks teha, et kui kuts on sinna läinud, soovib ta ilmselt rahu saada ja keegi ei tohi teda seal segada.