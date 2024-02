JURIST ANNAB NÕU | Kuidas jõuda koju või suvilasse, kui naabri krunt on vahepeal?

Seadus lubab piiramata eramaal jalgsi liikuda igal soovijal, liikuda võib ka näiteks jalgrattaga ja suuskadel. See tähendab, et kui naaber ei ole krunti läbipääsuks keelanud, võib sellest üle jalutada. Kui naaber on krundil liikumise selgelt keelanud ning paigaldanud vastava märgistuse (sildi või tahvli), tuleb küsida maaomanikult selleks luba.