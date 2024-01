„LOOMAARST TASKUS“ | Salapärased ja põnevad kassid ei lase endale ligi

Mõne aasta tagune statistika ütleb, et Euroopas on 83,6 miljonit kassi, 72,7 miljonit koera ja ligi 50 miljonit puurilindu.

Miks oleme kassile nii vähe tähelepanu pööranud? Sellepärast, et me ei tea temast nii palju kui koerast. Kass ei lase meid endale ligi, kass ei räägi endast ja kassi me ei „loe” nagu koera. Kass on salapärane ja põnev.