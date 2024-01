TÕELINE TALV NÄPISTAB: kas pakane tegi taliviljale liiga?

Talv on tänavu pakkunud nii krõbedat külma kui ka tihedat lumesadu, mis paneb küsima, kas sügisel külvatud taliviljast on üldse kevadel veel midagi loota. Kas võimalike talvekahjustuste pärast on põhjust muret tunda, selgitavad Maaelu Teadmuskeskuse (METK) teadurid.