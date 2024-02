Väga tore on päeva alustada üllatusega. Eriti sõbrakuul. Miks mitte valmistada väike magnetiga üllatuskarbike ja panna see külmkapile või rösterile, et iga päev enne hommikuvõileiba sinna kalli kaaslase tarbeks midagi toredat sisse pista: väike komm, kirjake hea sooviga või hoopis pisike meene.