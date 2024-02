Paneme käima koduse mullaköögi! 

Veebruaris on väike ülevaatus vajalik igale toataimele, kuigi kõik neist igal aastal ümberistutamist kindlasti ei vaja. Ent kui valged juured juba potipõhja august välja poevad või on paigast ära tasakaal anuma suuruse ja taime lehemassi vahel, siis tuleb töö ette võtta. Ümberistutamise käigus kärbitakse nii juuri kui ka maapealset osa, nii et mõnda taime tuleb selle abil hoopis kontrolli all hoida.