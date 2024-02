Mitmed liigid, mida meil on külmaõrnadeks peetud, on ennast viimastel aastatel tõestanud. Tihti ei olegi olnud piirav faktor talvised külmakraadid, vaid hoopis liiga lühiajaline suvesoe, milles saak ei ole saanud täisküpseks. Vähe on need liigid levinud eelkõige tagasihoidliku saagikuse tõttu.