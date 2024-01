Appi, jahuleedikud ründavad! Mida teha praegu paljudele meelehärmi valmistavate kahjuritega?

„Jahuleedikud elutsevad veskites ja leivatehastes, kuid võivad kodudesse jõuda ka lõunast imporditud kuivatatud puuviljade ja maitseainetega,“ nendib põllumeeste ühistu Kevili taimekasvatusspetsialist Tiiu Annuk.

Et tüütud tegelased köögikappe üle ei võtaks, jälgi pidevalt kuivainete kotte ja kappe ning hoia silm peal, et pindadele ei tekiks jahuleedikute vastseid ega võrgendeid. „Jahuleedikud võivad elada ka riiulite all, pragudes või kapi taga,“ viitab spetsialist.