TAIMETARGA ABC: miks viigipuu lehti poetab? Aitame vigu leida!

Oleme harjunud, et lehti langetavad looduses ja aedades kasvavad taimed, toataimedelt seda üldiselt oodata ei oska. Seda enam, et suurem osa neist on igihaljad aasta ringi. Viigipuude perekond on väga liigirikas – mitmeid liike on kasutatud ravimiseks, kummardatud pühade puudena, nende lehtedest on tehtud paberit ja mahlast valmistatud kautšukit. Teaduse arenedes on avastatud, et viigipuudel on võime siduda õhus lendlevaid kahjulikke ühendeid ja seetõttu on nad hinnatud kodude ja kontorite haljastustaimena.