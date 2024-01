ROHENÄPP SÄÄSTAB: saabunud on paras aeg hakata meisterdama külvitopse

Seega tasub rohkem kui kunagi varem mõelda taaskasutusele: selle asemel, et minna taimede ettekasvatamiseks aianduspoest külvitopse ostma, võib need käepärastest materjalidest ise valmis meisterdada.

Üks võimalus on kasutada ära tualettpaberirullide papist südamikke: need laotakse tihedalt üksteise kõrvale sobivas suuruses plastkasti, täidetakse mullaga ja külvatakse siis seemned. Kui rullisüdamikke pole piisavalt palju, saab külvitopside meisterdamiseks ära kasutada koju kogunenud paksema läikiva paberiga reklaamtrükiseid, siis piisab ka ühest rullisüdamikust. Selle ümber tuleb keerata mõned kihid paberit, voltida üks ots hoolikalt põhjaks kokku, et muld välja ei pudeneks, tõmmata siis rull välja ja asuda järgmist topsi meisterdama. Mida paksem ja läikivam paber, seda parem – see ei vetti külvitopsina nii kähku läbi kui tavaline pehme ajalehepaber.