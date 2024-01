„LOOMAARST TASKUS“ | Kuidas läheb Eesti veterinaarial?

Uhke on mõelda, et Eesti Vabariigi president on loomaarsti haridusega. Teine tähtis president on Eesti Loomaarstide Ühingu president Madis Leivits.

Kaks loomaarstinduse alal kõrvuti tegutsenud ühingut on nüüd ühe mütsi alla kolinud. Tiina Toomet mäletab, et ka nõukogude ajal käisid loomaarstid Tartus koos. Madis Leivits teab, et igast külast või leida varasemalt kolleegi. Käidi tihedalt läbi ja erialakaaslased hoidsid kokku.

Eesti Loomaarstide Ühing (ELÜ) asutati 1920.aastal ja tema tegevus katkes 1940. aastal pikaks ajaks. ELÜ taasasutamisega tehti algust juba nõukogude ajal 1988.aastal. Toomet nimetab perekonnatundeks, mille alusel veterinaarid igas riigis üksteist aitavad.

1994. aastal leidsid väikeloomadega tegelevad loomaarstid, selle valdkonna veterinaaria areneb nii kiiresti, et nö suur ühing ei jõua kõigega sammu pidada ja nii otsustatigi luua Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS).

Pea 30 aastat tegutsesid kaks ühingut kõrvuti ja sageli ka ühiselt. Tänaseks on siiski selgeks saanud, et Eesti on liiga väike kahe suhteliselt sarnase ühenduse tarvis. Kas edasi minnakse ühte sammu?