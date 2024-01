Asjaõigusseaduse kohaselt on nii, et kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga (nimetame neid kõiki aiaks), on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata sellest, kummal kinnisasjal aed asub.