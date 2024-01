Registrisse kandmata kiibist pole hätta sattunud lemmikul abi

Aastavahetuse ilutulestike järel on taas palju neid, kes siiani otsivad taga oma lemmikut, enamasti koera, kes paugutamishirmus end jalutuskäigu ajal rihmast lahti rebis või koduhoovist plehku pani. Paraku juhtub liigagi sageli, et kui mõni omapäi hulkuv koer leitakse, ei ole võimalik tuvastada tema omanikku, sest koeral on küll kiip, aga seda pole kantud registrisse.