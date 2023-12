OTSI KAITSET KURJA SILMA EEST! Varu endale just need õnnetoovad taimed

Selleks, et uueks aastaks kõik omalt poolt teha, et õnn saaks tuppa tulla, olid ette nähtud kindlad tegevused. Üheks neist oli krässi valmistamine, mida paljud ehk mäletavad nõukogude aja lapsepõlve lasteaia nääripidudelt, kui lage kaunistasid hõbepaberiga kaetud kartulisse torgatud pilliroovarred. See tava on tegelikult hulga vanem.