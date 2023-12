JÕULUKUUL KOJU | Omanikud sõitsid suvilast ära ning jätsid oma koera sinna nälgima

Vaene koer tegi ise kõik selleks, et leida toitu ning kuidagi hakkama saada, kui omanikud minema sõitsid tja ta taas suvilasse üksi jäeti. Rada sai päästetud, terveks ravitud ja nüüd on valmis uueks koduks.

Hagijale omaselt on ta üsna häälekas ning tugeva jahiinstinktiga. Talle sobib pigem oma majaga kodu, kus on ümber koerakindel aed.

Radale ei sobi ka väikesed lapsed, sest ta kipub neid näksama. Ta oskab toas pidada kenasti puhtust, armastab väga oma inimesi ning pikki jalutuskäike rihmas. Rada on küll juba soliidses eas proua, kuid tema elurõõmus ja energiline olek ei reeda vanust kuidagi. Kindlasti leidub Radale kuskil soe ja mõnus pesa ning hooliv pere, kelle juures koerake saaks elada õnnelikku ja täisväärtuslikku koeraelu. Kui tunned, et sinu südames on paigake just Rada jaoks, siis helista Eesti Loomakaitse liidule 51946146 või kirjuta veidi endast ja perest [email protected].