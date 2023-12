JÕULUKUUL KOJU | Keegi jättis neli vastsündinud kassipoega metsa vahele bussipeatusesse – vaatamata vabatahtlike ponnistustele surid neljast kiisust kolm

Nii väikeste ilma emata kassilaste eest hoolitsemine on ka hoiukodule kurnav, kuna alguses tuleb neid iga kahe tunni tagant toita, soojas hoida ja kassiema eest olla. Kassipojad olid alajahtunud ning vaatamata hoiukodu püüdlustele suri üks neist samal ööl ja veel kaks kassipoega mõne päeva pärast. Öösel külma ja märjana pappkastis olemine oli nende väikestele kehadele laastavalt mõjunud ning me ei saanud neid enam aidata...

Oma lühikese elu jooksul on Aurelia pidanud palju üle elama, kuid kõik magamata ööd ja muretsemised on seda väärt ning nüüd on ta valmis oma päriskoju minema. Aurelia peaks kindlasti minema koju, kus üks (või miks ka mitte mitu) neljajalgset sõpra teda juba ees ootavad, sest üksinda oleks tal väga kurb.

Aurelia asub Tallinnas hoiukodus ning on nõuetekohaselt vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Loovutamine toimub loovutuslepingu ja -tasu alusel. Kui Aurelia sulle silma jäi, siis kirjuta palun Kitten Help postkasti Facebookis või [email protected]