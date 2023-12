ROMANTILISED HETKED: miks peaks puuvõõriku all suudlema?

Ameerika filmidest nähtud komme, mille kohaselt peavad mees ja naine jõulude ajal puuvõõrikust toakaunistuse all kokku sattudes teineteisele suud andma, tundub meile, põhjamaalastele, kummaline. Seda enam, et enamik Eesti elanikke pole oma ihusilmaga sellist taime näinudki. Mis imeloom see võõrapärase nimega taim on ning kust selline komme pärineb?