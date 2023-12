Aeda seatud jõulutuled võivad sinna jäädagi

Kindlasti tuleb jälgida, et aeda oleksid paigaldatud vaid välitingimustesse sobivad valgusketid ja -kardinad: õue sätitud tuled peaksid vastama vähemalt kaitseastmele IP 44. Mida suurem IP-number, seda paremini tuled välioludesse sobivad. Ka tasub jälgida, et kaabel oleks tume ja võimalikult jäme: tumedat ei hakka linnud nokkima ning jämedam peab ilmastikuoludele paremini vastu. Üksikute siia-sinna laiali seatud kettide asemel tuleks pigem valida üks koht ja kaunistada see rikkalikult. HORTES