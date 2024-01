TIIU TEST | Mida rohkem helkurit, seda julgem!  

Kui muidu on kaubavalik nii suur, et ei teagi, mida Tiius testimiseks võtta või jätta, siis esimest korda oleme sootuks vastupidises seisus. On küll helkivate ribadega tooteid, kuid üleni peegeldavast kangast riideid-aksessuaare tavapoest väga ei leia – kui neid seal ongi, siis laste- või spordikaupade nime all. E-poodides haigutab selles vallas samuti enamasti tühjus ja kui miskit leidub, siis on tegu toorikutega, mille ostmiseks kehtib kaks tingimust – neid tuleb tellida hulgi ja lasta logo peale trükkida.