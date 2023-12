JÕULUKUUL KOJU | Teadis, kust saab abi? Külmetav kiisuke leiti kükitamas kassitoa kõrval

Elvis oli algul väga kohkunud ja kartlik inimese suhtes, kuid tasapisi on ta kahejalgsetega harjuma hakanud – ta tunneb inimese tegemiste vastu huvi, jälgides nende tegevusi pingsalt. Näppu tema juures liigutades arvab Elvis, et see on mänguasi ning üritab hammaste ja käpaga näppu enda poole tõmmata. Nii saab talle õrnalt käpale pai teha. Selline vahva noorisand väärib kindlasti oma kodu, kus inimest paremini tundma õppida.