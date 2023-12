JÕULUKUUL KOJU | Bobi peremees suri ning naaber hoidis koera viis aastat puidust uberikus väljaheidete sees... toitu lasti alla nööri ja ämbriga

Kohapeal selgus, et Sillamäe AÜ Sputnik kinnistul olev koerake oli kaotanud oma peremehe ning tegelikult veetnud oma elu viimased viis aastat puidust uberikus väljaheidete sees, sest välja ta sealt jalutama ei saanudki. Toitu lasti alla talle nööri ja ämbriga. Lobudiku uks oli nii kindlalt kinni naelutatud, et lahti ei käinudki...

Vabatahtlikele vaatas päästmise hetkel ukseaugust vastu kaks suurt silma ja meeleheitlikult vabadusse ihkav koerake. Bobi kannatused sellega lõppesid ning ta viidi liidu koertekeskusesse, kus on tänaseni.

Kes aga toitis kõik need aastad koera? Vabatahtlikud räägivad, et seda tegi naaber, kelle hinnangul oli see täiesti normaalne viis koera pidada. Ta isegi ei tahtnud algul lasta looma kaasa võtta.