ET JÕULUPIDU MÖÖDUKS IDEAALSELT: millega arvestada, et kõigil oleks elutoas hea ja mugav olemine?

Pidude puhul on nii, et mida rohkem nende korraldamisesse panustatakse, seda toredamini need välja kukuvad. Jõuluõhtuid pereringis peetakse ju kord aastas ja siis tulebki rohkem pingutada. Mälestuste loomine ja suhtlemine on suurepärane elamus, mis jääb alatiseks meelde.

Seepärast rõhutab sisekujundaja ka algatuseks: jõuluõhtusöögil võiks teleka vaatamise täiesti ära unustada. „Tihtilugu on peredel diivanid niimoodi sätitud, et saaks telekat vaadata. Pühade ajal võiks aga proovida elutoa ringi tõsta.“