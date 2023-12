Koera elektriline kaelrihm pole piinariist, vaid koeraga suhtlemise abivahend

Loomakaitsega tegelevad organisatsioonid RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) on väitnud, et elektrilised rihmad põhjustavad südamelihaste fibrillatsiooni ja naha põletusi. Antud väited pole leidnud kinnitust. Sedasorti valeväidete levitamiseks on loomakaitseorganisatsioonid teinud hulgaliselt lobitööd. 2002. Aastal leidis aset kohtuistung, kus selgus, et RSPCA esindajad võltsisid tõendeid. Järgnevalt käsitleme mõningaid elektriliste treeningrihmadega seotud müüte.

Müüt nr 1: Elektrilist treeningrihma kasutavad sadistid

See, et elektrilist kaelarihma on võimalik väärkasutada, on sageli nende ära keelamise argumendiks. Lemmiku väärkohtlemiseks saab kasutada kõike, kasvõi aiatööriista, selleks ei lähe vaja elektrilist rihma. Ei ole tõenäoline, et inimene, kes soovib koera väärkohelda, kulutab raha kallile treeningrihmale, kui selleks on sadu erinevaid variante. Treeningrihm ei ole ohtlikum kui inimese enda käsi ja naiivne oleks uskuda, et rihmade keelustamine selles osas midagi muudaks. Enamik koeraomanikke hoolib oma lemmikust ega soovi talle haiget teha.

Müüt nr 2: Elektriline kaelarihm põhjustab põletust

Elektrilised rihmad ei põhjusta naha põletust, küll aga, kui panna rihm kaela liialt tugevalt, siis kontaktide füüsilise surve tulemusel võib häiruda kontaktide all olevate kudede verevarustus selliselt, et koera nahk saab kahjustada. Lahenduseks on panna kaelarihm kaela lõdvemalt, kuid ikkagi selliselt, et kontaktid oleksid vastu nahka. Lisaks sellele oleks hea rihma hoida kaelas võimalikult lühikest aega. Elektrilise kaelarihma külge ei tohiks kinnitada ka jalutusrihma, kuna kontaktide hõõrdumine vastu nahka võib seda kahjustada. Kaelarihma tuleb hoida puhtana selleks, et vältida infektsioonide teket.

Müüt nr 3: Treeningrihm on laiskadele inimestele