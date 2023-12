JÕULUKUUL KOJU | Näljasena ühe restorani juurest leitud kiisu on käinud läbi suure tee – ta julgeb lausa ise pai küsida!

Nüüdseks ollakse juba nii kaugel, et peale ähvardavat sahinat inimese suunas sätib poiss end põrandal asetseva suure kasti peale paikäsi ootama. Paitamine talle väga meeldib, kohe laseb kuuldavale kõva nurru.

Ühel päeval võttis Silver juba nii suure julguse kokku, et tuli kutsumise peale ise inimese juurde pai nuruma.

Silver loodab südamest leida inimest, kellel on veidi rohkem kannatust ja tahet temaga tegeleda. Kindlasti saab temast kunagi üks suur armas kaisukiisu. Kirjuta Facebookis või e-mail [email protected] .

Võib-olla tahad just sina armsale Silverile kodu pakkuda? Et loomade päästmine tänavalt on kulukas, saada MTÜ Lasnamäe Kassitoale ka väike jõulukingitus:

Saaja: MTÜ Lasnamäe Kassituba

Konto: EE327700771006276167

Selgitus: Silver