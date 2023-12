JÕULUKUUL KOJU | Kõige suurem heategu on adopteerida „nähtamatu” kass – tule kolimise eel appi Saaremaa Lemmikloomade Turvakodule!

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu ei kao siiski kusagile. 18 aastat, sellest 11 aastat väga aktiivselt, on MTÜ põhimõtteliselt ainsana Saaremaal (Audlas asuv Nurrunurk tegeleb põhiliselt Muhu saare hulkuritega) üritanud koduta loomade probleemi kontrolli alla saada. On olnud palju muret, stressi ja magamata öid, aga ka rõõmu ja rahulolu.

Turvakodu vabatahtlikud teavad: kui oled kasvõi korra silma vaadanud mõnele hädasolijale, siis mööda minna enam ei ole võimalik. Eelkõige ollakse olemas just nende loomakeste jaoks, kel klassikalises varjupaigas ei pruugi olla väga suur ellujäämisvõimalus – eakad, krooniliste haigustega, arad ja metsikud… See on turvaKODU, mitte varjupaik.

Kui sul on pikalt olnud kassivõtuplaan ning oled välja mõelnud, milline oleks sinu ja su pere jaoks ideaalne neljakäpaline kaaslane, siis just nüüd ja just praegu on ideaalne võimalus oma unistused teoks teha. Kui sa ei ole turvakodu kodulehelt leidnud kassi, kes sind kõnetaks, siis ära loobu otsimast, vaid anna oma soovidest teada kas sõnumiga, meili teel või veel parem – täida ankeet.