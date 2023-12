RIISTAD KORDA: nüri kett nurjab ka lihtsa saetöö

Raske lumi murrab puid ja tööriistad tuleb välja otsida. Kvaliteetseimgi saag võib kasutaja hätta jätta, kui saeketti pole korralikult hooldatud ja see on muutunud liiga nüriks. Uut sobiva suuruse ja vajalike omadustega ketti otsides tasub lähemalt uurida sae kasutusjuhendit, kus on oluline info kirjas.