Teki valimise ABC: just tema on pimedal ööl su parim sõber

Seepärast tulekski enne uue teki ostmist oma soovid ja eelistused põhjalikult läbi kaaluda, soovitavad Hemtexi asjatundjad. Nad kinnitavad, et tõenäosus ostuga rahule jääda on märksa suurem siis, kui tead, mida otsid. Lihtsalt esimest ettejuhtuvat tekki poes ostukorvi surudes ei pruugi seda oma ja õiget leida isegi siis, kui järgid kellegi soovitust, kes kinnitab, et tema tekk on maailma parim.