MIS SA JÕULUDE AJAL TEED? Vaata väärt soovitusi, kuidas võtta pühadest parim!

Jõulueelne aeg on tavaliselt kiire ja pahatihti ka natuke närviline, seepärast tasuks jõulude ja aastavahetuse vahel leida võimalikult palju aega selleks, et üheskoos midagi huvitavat ette võtta – koos tegutsemise aega pole ju argipäevades just ülearu palju, pühad võiksid ka selles mõttes olla tõeliselt meeldejäävad.