Alpikannide saladused: Vahemere kaunitarist saab truu sõber

Aasta lõpul ilmuvad poodidesse ja aiakeskustesse teiste hooajalillede kõrval müügile alpikannid. Need armastatud toalilled võivad õigetes tingimustes vastu pidada aastakümneid, ent paljudele on ehk üllatuseks, et alpikanne saab meil kasvatada aasta läbi ka õues.