Mida teha, et jõulutaimed püsiksid?

Ostetud taimede või lõikelillede eluiga ja hilisem väljanägemine sõltub sellest, kuidas neid on koheldud. Kuna lilled pole just odavad, tasub meie kliimas erilist tähelepanu pöörata taimede teekonnale poest koju. Külmaga hooajataimi, lõikelilli või toataimi ostes tasub need lasta pakkida korralikult mitme paberi sisse, sest miinuskraadidega jääb ühest paberikihist väheseks. Kui pakkepaberit ei pakuta, tuleb ise olla nutikas ja leiutada käepärastest võimalustest – paberist saiakotid või tugevast kartongist paberkotid sobivad samuti taimede pakkimiseks. Ühte kotti asetad taime sisse, teise koti aga tõmbad sellele omakorda peale ning kinnitad kas kleeplindi või klambritega. Nii moodustub soe isoleeritud keskkond, mis kannatab lühiajalised temperatuurikõikumised välja. Mõnes poes pakutakse tasuta pappkaste, neidki võib kasutada taimede pakkimiseks. Kõige olulisem on taim igast küljest katta.