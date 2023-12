Jõuluks perelisa: kuidas leida sobiv kass

Jõulud on aeg teha head – ehk on see just sobiv aeg ka selleks, et mõnele valu ja vaeva näinud kassile kodu pakkuda? Varjupaigad, kassitoad ja hoiukodud on täis nurrikuid, kes kõik sooviksid leida selle päris oma kodu, kus kunagi pole puudust toasoojast, toidust, paikätest ega pehmetest patjadest. Üsna palju on ka peresid, kus aeg-ajalt ikka tuleb jutuks, et võiks ehk võtta kassi – aga jutuks on see seni jäänudki. Miks mitte nüüd?