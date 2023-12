HOIA RAHA KOKKU: korralda isetehtud jõulud

Jõuluootus on koosolemise aeg, mis võiks pere tavapärasest rohkem õhtuti ja nädalalõppudel kokku tuua. Lapsed on igasugustest üheskoos tegemistest enamasti vaimustuses ja sageli on just ühiselt nokitsedes veedetud õhtud need, tänu millele aastakümneid hiljem oma lapsepõlve jõulutunnet mäletatakse.