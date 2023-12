LUMMAVAD JÕULUTULED kiirgavad, kuid ära unusta ohutust!

Valguskaunistuste üles riputamist tasuks alustada täpsest plaanist: kuhu mida riputada ja kuidas viia elekter kõikjale, kuhu vaja. Kui seni on tuledesärasse rüütatud vaid maja, nüüd aga tahetakse ette võtta ka aed, tasub läbi mõelda seegi, millised puud-põõsad mõjuksid efektselt nii toast aeda vaadates kui pakuksid silmailu ka aiast mööda kõndijaile – jõulud on jagamise aeg, miks mitte jagada siis ka silmailu. Väga oluline on aga jälgida, et kõik see ilu oleks ka ohutu.