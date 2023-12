Kaalukas lumeilu: kuidas kiiresti aidata oma aeda?

Kahjud sõltuvad lume tihedusest. Värske külma ja kuiva ilmaga sadanud lumi on kohev ja kerge, ent seistes hakkab see tihenema ja muutub üha raskemaks. Näiteks kaua seisnud paksu lumekihi raskus võib sulailmaga olla mitusada kilo ühe ruutmeetri kohta. Kuna Eestile on iseloomulikud talved, kus miinuskraadidele järgneb sula, tuleks sellega kahjude ennetamiseks aegsasti tegelda.