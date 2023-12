JÕULUKUUL KOJU | Vanuri pisikeses korteris elas 25 kassi, kes olid mustuses ning pidid näljasena võitlema toidunatukese eest

Emilia tõi kolm poega ilmale juba ohutus kassitoas, kuid väikse kiisutirtsu jaoks oli see kõik nii traumeeriv. Ta istus kõik kaks kuud oma poegade juures pesas neid kaitstes, saamata aru, et nüüd on turvaline ja enam ei pea kartma… Praeguseks on Emilia lapsed kodu leidnud, kuid tema ootab siiani oma päris kodu. Ta vajab hella, rahulikku ja soojust täis kohta, kus kohaneda ja mõista, et enam kunagi ei pea ta kannatama ja kurbust tundma.